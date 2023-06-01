リーグ・アン 25/26の第26節 パリ・サンジェルマンとナントの試合が、4月23日02:00にパルク・デ・プランスにて行われた。 パリ・サンジェルマンはクビチャ・クワラツヘリア（FW）、ウスマヌ・デンベレ（FW）、デジレ・ドゥエ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するナントはムスタファ・モハメド（FW）、マティス・アブリン（FW）、ヨハン・レペナン（MF）らが先発に名を連ねた。 13分