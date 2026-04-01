リーグ・アン 25/26の第26節 パリ・サンジェルマンとナントの試合が、4月23日02:00にパルク・デ・プランスにて行われた。

パリ・サンジェルマンはクビチャ・クワラツヘリア（FW）、ウスマヌ・デンベレ（FW）、デジレ・ドゥエ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するナントはムスタファ・モハメド（FW）、マティス・アブリン（FW）、ヨハン・レペナン（MF）らが先発に名を連ねた。

13分に試合が動く。パリ・サンジェルマンのクビチャ・クワラツヘリア（FW）がPKを決めてパリ・サンジェルマンが先制。

さらに37分パリ・サンジェルマンが追加点。アシュラフ・ハキミ（DF）のアシストからデジレ・ドゥエ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とパリ・サンジェルマンがリードしてハーフタイムを迎えた。

50分パリ・サンジェルマンが追加点。ウスマヌ・デンベレ（FW）のアシストからクビチャ・クワラツヘリア（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。3-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、パリ・サンジェルマンが3-0で勝利した。

なお、パリ・サンジェルマンは35分にウォーレン・ザイールエメリ（MF）、41分にイリア・ザバルニー（DF）に、またナントは46分にフレデリック・ギルベール（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-23 04:00:21 更新