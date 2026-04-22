お笑いコンビ「シャンプーハット」恋さん（50）が22日放送のMBSテレビ「よんチャンTV」（月〜金曜午後3時40分）に出演。プルデンシャル生命の社員が、顧客から巨額の金銭を不正に受け取っていた問題について言及した。プルデンシャル生命では、1991年から2025年まで、社員や元社員が顧客から金銭30億円あまりをだまし取るなどしていた問題が発覚し、新規契約の販売を2月9日から90日間自粛すると発表していた。しかし、再発防止に向