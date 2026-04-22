9mm Parabellum Bulletが、9月9日＝“9mmの日”に新曲「レーゾン・デートル」のリリースを発表した。今回はライブ会場、通販での数量限定リリースとなる。また、同日より「レーゾン・デートル」を引っ提げた全国ツアーとして、9月9日の東京・新代田FEVERを皮切りに全国24カ所を周るワンマンツアー＜9mm Parabellum Bullet Tour 2026-27「Raison d’être」＞の開催も発表された。ツアーファイナルは2027年2月23日に、渋谷に誕