9mm Parabellum Bullet、“9mmの日”に新曲リリース＆全国ツアー＜9mm Parabellum Bullet Tour 2026-27「Raison d’être」＞開催決定
9mm Parabellum Bulletが、9月9日＝“9mmの日”に新曲「レーゾン・デートル」のリリースを発表した。今回はライブ会場、通販での数量限定リリースとなる。
また、同日より「レーゾン・デートル」を引っ提げた全国ツアーとして、9月9日の東京・新代田FEVERを皮切りに全国24カ所を周るワンマンツアー＜9mm Parabellum Bullet Tour 2026-27「Raison d’être」＞の開催も発表された。ツアーファイナルは2027年2月23日に、渋谷に誕生したShibuya LOVEZにて行われる。
そして、9月6日に開催される自主企画ライブ＜カオスの百年 vol.22＞は2部構成で行われることも発表。1部は3人編成、2部はサポートメンバーを迎えて5人編成でのライブとなる。
◾️＜9mm Parabellum Bullet Tour 2026-27「Raison d’être」＞
2026年
9/9(水)[東京]新代田FEVER
9/26(土)[京都]京都FANJ
9/27(日)[兵庫]神戸Harbor Studio
10/3(土)[秋田]秋田Club SWINDLE
10/4(日)[岩手]盛岡CLUB CHANGE WAVE
10/9(金) [北海道]旭川CASINO DRIVE
10/10(土) [北海道]札幌PENNY LANE24
10/12(月・祝) [北海道]苫小牧ELLCUBE
11/7(土) [石川]金沢EIGHT HALL
11/8(日) [長野]長野CLUB JUNK BOX
11/14(土) [愛知]名古屋DIAMOND HALL
11/15(日) [静岡]浜松窓枠
11/21(土) [岡山]岡山CRAZYMAMA KINGDOM
11/22(日) [香川]高松MONSTER
11/28(土) [熊本]熊本B.９ V1
11/29(日) [福岡]福岡DRUM LOGOS
12/5(土) [山形]山形ミュージック昭和SESSION
12/6(日)[宮城]仙台Rensa
2027年
1/16(土)[茨城]水戸LIGHT HOUSE
1/23(土)[栃木]HEAVEN’S ROCK宇都宮 VJ-２
1/24(日)[埼玉]HEAVEN’S ROCKさいたま新都心 VJ-3
1/31(日)[大阪]大阪BIGCAT
2/6(土)[神奈川]F.A.D YOKOHAMA
2/23(火・祝)[東京]Shibuya LOVEZ
＜チケット＞
・価格：￥5,900（税込）＋ドリンク代
※2/23のみ￥6,400（税込）＋ドリンク代
▼チケット受付：モバイルFC先行
＜抽選先行（イープラス）＞
受付期間：4/22（水）20:30〜5/6（水）23:59
受付URL：https://9mm-m.com/smt/
◾️＜9mm Parabellum Bullet presents「カオスの百年 vol.22」＞
日程：2026年9月6日（日）
会場：昭和女子大学人見記念講堂
開場 16:30 / 開演 17:30
チケット料金：\6,900
▼チケット受付
＜オフィシャル3次先行＞
受付期間：4/22（水）20:30〜5/6（水）23:59
受付URL：https://eplus.jp/sf/detail/0178780001?P6=001&P1=0402&P59=1
◾️9mm Parabellum Bullet POP UP SHOP 2026
期間：5月15日（金）〜17日（日）/ 5月22日（金）〜24日（日）
会場：ESP Museum（東京都渋谷区神南1-20-16 高山ランドビル3F）
入場：無料
営業時間：12:00〜19:00 ※5月17日（日）のみ18:30閉店
メンバーイベントなどの詳細はオフィシャルHPをご確認ください。
◾️ライブ・イベント出演情報
2026/4/25（土）
[宮城] 国営みちのく杜の湖畔公園 北地区 エコキャンプみちのく
＜ARABAKI ROCK FEST.26＞
https://arabaki.com/
2026/6/5（金）
[東京]SHIBUYA CLUB QUATTRO
＜Our Delight＞
w / Ivy to Fraudulent Game
2026/6/7（日）
[神奈川]ぴあアリーナMM
＜FLOW THE FESTIVAL 2026＞
https://www.flow-official.jp/cam/flowthefestival2026//
2026/6/12（金）
[神奈川]F.A.D YOKOHAMA
＜F.A.D30周年シリーズ「9mm Parabellum Bullet ONEMAN LIVE」＞
2026/6/28（日）
[東京] spotfiy O-EAST / duo MUSIC EXCHANGE
＜All Our Tomorrows ̶ Curated by cinema staff＞
2026/7/1（水）
[神奈川]CLUB CITTA’
＜Singer’s High pre.”Battle Frontier tour 2026″＞
w / シンガーズハイ
2026/7/25（土）、26（日）
[神奈川]横浜赤レンガ倉庫 野外特設会場
MURO FESTIVAL 2026
出演日は後日発表。
https://murofes.com/
関連リンク
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