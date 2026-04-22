大阪府の吉村洋文知事（日本維新の会代表、５０）が２２日、府庁での定例会見で、５月の閉館後に解体されることが決まった大阪・道頓堀の劇場「大阪松竹座」について「松竹の判断で、今の建物については残すことはできないという判断。その上で、新たな劇場、劇場機能が発揮できるようなものが造られれば」と話し、道頓堀への新劇場建設を熱望した。大阪松竹座を運営する松竹は１４日、取締役会で、閉館後に建物の解体工事に着