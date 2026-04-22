老朽化などにより建て替え工事が進んでいた高知商工会館の新しい建物がこのほど完成し、4月22日に記念セレモニーが行われました。高知商工会館の新しい建物は鉄筋コンクリートの5階建てで、延べ床面積は2123平方メートルです。一般的な耐震基準に比べ1.25倍の耐震性があるほか、屋上に太陽光パネルや重油備蓄・発電機などを整備し大規模災害の防災拠としての機能を備えています。また、事業者への対応に使う相談