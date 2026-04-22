加藤ミリヤが、「THE FIRST TAKE」に再び登場した。第658回の今回披露するのは、2012年にリリースされ、ロンドンオリンピックのキャンペーンソングである「HEART BEAT」だ。この楽曲には、アスリートが出す卓球のラリーの音、陸上競技の音、ボクシングのゴングの音やパンチ音といった競技音が使用されているとのことで、冬季五輪からサッカーW杯など、様々なスポーツイベントが行われるスポーツイヤーともいえる2026年にぴったりの