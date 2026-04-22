令和の時代に人力の限界に挑むプログレッシヴポップバンド・Alternation of Generations。NoGoDとしても活動するDANCHOがボーカルを務め、元ギルドのギタリスト＆メインコンポーザーのYOSHIHIRO（G）、数々のプロジェクトにベーシストとして参加するRyosuke（B）、Unlucky MorpheusのドラマーであるFUMIYA（Dr）という強力な布陣人のバンドだ。そんなAlternation of Generationsが、約4年ぶりとなるEP『REVOLVE』を発売。このメン