「Px8 S2」パール・ブルー Bowers & Wilkinsはワイヤレスヘッドフォン「Px8 S2」の新色として、「ミッドナイト・ブルー」と「パール・ブルー」を追加し、4月下旬に発売する。どちらも価格はオープン。 「Px8 S2」ミッドナイト・ブルー 新色追加により、Px8 S2は既存のオニキス・ブラック、ウォーム・ストーン、自動車メーカー・McLarenとコラボ