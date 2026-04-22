「Px8 S2」パール・ブルー

Bowers & Wilkinsはワイヤレスヘッドフォン「Px8 S2」の新色として、「ミッドナイト・ブルー」と「パール・ブルー」を追加し、4月下旬に発売する。どちらも価格はオープン。

「Px8 S2」ミッドナイト・ブルー

新色追加により、Px8 S2は既存のオニキス・ブラック、ウォーム・ストーン、自動車メーカー・McLarenとコラボした「Px8 S2 McLaren Edition」と合わせて5色展開となる。

3月に発表されたワイヤレスヘッドフォンの新色「Px7 S3 ビンテージ・マルーン」、完全ワイヤレスイヤフォンの新色「Pi8 ペール・モーブ」とあわせ、Bowers & Wilkinsのワイヤレスヘッドフォン、完全ワイヤレスイヤフォンのポートフォリオは過去最多となり、「より幅広いユーザーの好みやスタイルに合うカラーをお届けすることが可能になった」とのこと。

新カラーバリエーションの登場は「Bowers & Wilkinsのプレミアム・オーディオ製品がそのサウンドの卓越性と同様に、常に並外れた美しさを備えていることを保証する、デザインに対する私たちのユニークなアプローチをさらに強化するもの」としている。

ベースモデルのPx8 S2は、ブランド最上モデルとなるワイヤレスヘッドフォン。カスタムメイドの40mmカーボンコーン・ドライブユニットを搭載し、ディテール、解像度、空間表現を高めている。ユニットが最適な角度をつけて、イヤーカップ内に配置されているのも特長。

QualcommのaptX Adaptive(96kHz/24bit)と、aptX Losslessコーデックに対応。Bowers & Wilkinsが新たに開発したDSPを搭載し、高解像度サウンドを実現。「Bowers & Wilkins Music」アプリで設定・操作できる。アクティブノイズキャンセリング機能も搭載。外音取り込みモードの切り替えや、ヘッドフォンのバッテリー残量の確認などもアプリから可能。