ピザチェーンの「PIZZA-LA」は、4月22日(水)から5月13日(水)までの期間限定で、「ピザーラ創業祭」の一環として「ロングセラー商品 お試しキャンペーン」第2弾を実施する。長年愛される人気ピザに加え、期間限定の人気商品も割引価格で提供する企画となる。公式サイト限定。対象期間 : 2026年4月22日(水)〜5月13日(水)割引金額 : Pサイズ 150円割引 / Mサイズ 200円割引 / Lサイズ 400円割引〈ロングセラー商品 お試しキャンペーン