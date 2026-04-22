ピザーラで定番ピザが最大400円オフ 「ロングセラー商品 お試しキャンペーン」第2弾開催

ピザチェーンの「PIZZA-LA」は、4月22日(水)から5月13日(水)までの期間限定で、「ピザーラ創業祭」の一環として「ロングセラー商品 お試しキャンペーン」第2弾を実施する。長年愛される人気ピザに加え、期間限定の人気商品も割引価格で提供する企画となる。公式サイト限定。

対象期間 : 2026年4月22日(水)〜5月13日(水)

割引金額 : Pサイズ 150円割引 / Mサイズ 200円割引 / Lサイズ 400円割引

〈ロングセラー商品 お試しキャンペーン(第2弾)対象商品〉

◆ スパイシーソーセージ

2001年発売。トマトベースの旨辛ホットソースにチョリソと粗びきソーセージをトッピング。別添えのスパイシーオイルが風味を引き立てる、お酒にも合う人気の一枚。

◆ イタリアーナ

2002年発売。大きくスライスしたフレッシュトマトとコク深いナチュラルチーズをたっぷりトッピング。素材の美味しさが感じられるロングセラーピザ。

◆ ピザーラ エビマヨ

2002年発売。プリプリのエビに特製オーロラソースを合わせた、幅広い層に人気の期間限定ピザ。

【画像を見る】割引の対象となる「スパイシーソーセージ」、「イタリアーナ」、「ピザーラ エビマヨ」の画像はこちら

対象期間は2026年4月22日(水)から5月13日(水)まで。公式サイト会員限定。割引金額はPサイズ150円引き、Mサイズ200円引き、Lサイズ400円引きとなる。対象商品同士のハーフ&ハーフも割引対象。なお、他のセット、キャンペーン、クーポン、割引サービスとの併用は不可。