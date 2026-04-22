クリエイティブガールグループ・Ettoneが3rdデジタルシングル「トワイライト」を、本日4月22日(水)に配信スタート。あわせてMVも公開した。今作「トワイライト」は、17時に街に流れる防災チャイムをモチーフに、“子どもから大人へ”と移り変わる中での心境の変化を描いた楽曲。かつては「帰らなければならない時間」を知らせる合図だったその音は、大人になった今では一日の終わりを告げるサインへと変わり、張りつめていた気持ち