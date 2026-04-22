俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）の第19回が、23日に放送される。【写真】相関図を公開！豪華キャストがズラリ前回は、トレインドナースの誘いについて悩むりん（見上愛）は、偶然シマケン（佐野晶哉）に出会い、相談に乗ってもらう。シマケンは自分の過去の体験を話し、りんの本当