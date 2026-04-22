『風、薫る』りん、虎太郎と再会する 第19回場面カット
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第19回が、23日に放送される。
【写真】相関図を公開！豪華キャストがズラリ
前回は、トレインドナースの誘いについて悩むりん（見上愛）は、偶然シマケン（佐野晶哉）に出会い、相談に乗ってもらう。シマケンは自分の過去の体験を話し、りんの本当の気持ちを問いかける。少し気持ちが整理できたりんが帰宅すると、大きな事件が起きて・・一方の直美は、小日向（藤原季節）の別の姿を目撃してしまい、小日向を問い詰める…。
今回は、娘の環（宮島るか）を取り戻すために栃木へ向かったりん（見上愛）は、虎太郎（小林虎之介）と再会する。虎太郎は、奥田の店は相変わらず繁盛しているが、亀吉（三浦貴大）は酒を飲んでは暴れているとりんに話す。心配する虎太郎に、りんは奥田家には一人で行くと告げる。りんは、久しぶりに亀吉（三浦貴大）と貞（根岸季衣）に向き合い、離縁の意思を伝えるが・・
【写真】相関図を公開！豪華キャストがズラリ
前回は、トレインドナースの誘いについて悩むりん（見上愛）は、偶然シマケン（佐野晶哉）に出会い、相談に乗ってもらう。シマケンは自分の過去の体験を話し、りんの本当の気持ちを問いかける。少し気持ちが整理できたりんが帰宅すると、大きな事件が起きて・・一方の直美は、小日向（藤原季節）の別の姿を目撃してしまい、小日向を問い詰める…。
今回は、娘の環（宮島るか）を取り戻すために栃木へ向かったりん（見上愛）は、虎太郎（小林虎之介）と再会する。虎太郎は、奥田の店は相変わらず繁盛しているが、亀吉（三浦貴大）は酒を飲んでは暴れているとりんに話す。心配する虎太郎に、りんは奥田家には一人で行くと告げる。りんは、久しぶりに亀吉（三浦貴大）と貞（根岸季衣）に向き合い、離縁の意思を伝えるが・・