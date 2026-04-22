石川県の のと里山海道のパーキングエリアで、いま施設を悩ませているのが、酒の空き缶や大量のペットボトルなど家庭ごみの持ち込みです。相次ぐマナー違反の裏で、対応に追われる現場の苦悩を取材しました。従業員「（こういうお酒の瓶とかは？）よくありますね、お酒もそうですし、ドリンク系とかも結構入っていることが多いですね」のと里山海道の西山パーキングエリア。この数年で、急激に増えているというのが、家庭ごみの持