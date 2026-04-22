尽誠学園女子硬式野球部 岡山・香川の頑張る高校生を応援する「青春のキセキ」です。今回は創部から1年を迎えた尽誠学園の女子硬式野球部を紹介します。 2025年に誕生した香川初の女子硬式野球部。創部から1年、今春たくさんの仲間が加わりました。全員で目指すのは「日本一のチーム」です。 尽誠学園の野球練習場。サブグラウンドで練習に取り組むのは、女子硬式野球部の部員です。 尽誠学園女子硬式