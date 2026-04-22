女優のアン・ハサウェイ（43）が、米ピープル誌の恒例企画「世界で最も美しい人」に選ばれた。主演作「プラダを着た悪魔2」の公開を控える中、インタビューで自身の内面を率直に語っている。 【写真】いつまでもお美しいですね アンは「ぎこちない時期はありましたか？」と問われ、「何十年も――本当に何十年も。ハリウッドで一番長く続いたぎこちなさだったと思う。たぶん30代後半まで続いていたわ