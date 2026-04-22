女優のアン・ハサウェイ（43）が、米ピープル誌の恒例企画「世界で最も美しい人」に選ばれた。主演作「プラダを着た悪魔2」の公開を控える中、インタビューで自身の内面を率直に語っている。



【写真】いつまでもお美しいですね

アンは「ぎこちない時期はありましたか？」と問われ、「何十年も――本当に何十年も。ハリウッドで一番長く続いたぎこちなさだったと思う。たぶん30代後半まで続いていたわ」と告白。「どこに行っても落ち着けなくて、足場が定まらなかった。子どもの頃は話すのも苦手で、コミュニケーション自体に不安があったの」とも明かした。



美容面でも失敗を重ねたという。「何度もあったわ。美に関しては、ひとつの『言語』があるということを、私は理解していなかったの。10年くらい、ずっと同じようにヘアスタイルをお願いしていたのに、いつも思いどおりにならなかった。それで、ある時ようやく写真を見せたの」「私は『テクスチャーがほしい』って言っていたんだけど、それは、ゆるくて柔らかいウェーブのことを意味していた。それに気づくまで、すごく長い時間がかかったわ。今は、必ず参考画像を持って現場に行くようにしているの」



そんなアンは今年「『Mother Mary」「プラダを着た悪魔2」「オデュッセイア」「オークストリートの異変」「Verity」と、5本の映画の公開を控えている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）