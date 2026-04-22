テークバックでクラブをヒョイと上げたり、トップの位置が安定しないのは肩甲骨周りの硬さが原因だ。肩やワキの下の筋肉をほぐし、鍛えることで腕と体が一体化して菅楓華みたいなアークの大きなスイングが作れる。【写真】柔軟な肩甲骨を生かして大きなフォローを出す菅楓華のドライバースイング◇◇◇ヘッドの重さを利用しながら遠心力を使ってスイングすれば、安定した軌道でスイングスピードを上げることができます。つま