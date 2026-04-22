女優の網浜直子が21日、自身のインスタグラムを更新。デビュー記念日を迎えたことを報告した。 【写真】ショートヘアで真っすぐ見つめる視線にドキッ貴重なサイン入り 「4月21日！ 昨年の、40周年から＋1年デビュー記念日♡」と記した網浜。投稿したキュートなショートヘアが印象的なデビュー曲「竹下涙話」(1985年)のジャケット写真について「その当時のサインが書かれた デ