女優の網浜直子が21日、自身のインスタグラムを更新。デビュー記念日を迎えたことを報告した。



【写真】ショートヘアで真っすぐ見つめる視線にドキッ 貴重なサイン入り

「4月21日！ 昨年の、40周年から＋1年 デビュー記念日♡」と記した網浜。投稿したキュートなショートヘアが印象的なデビュー曲「竹下涙話」(1985年)のジャケット写真について「その当時のサインが書かれた デビューレコード、、 どんな経由でここにあるのかは謎 笑」と続けた。



さらに来月からサブスク配信されることが決定したと伝え、「貴重な1枚のアルバム含めダウンロード していただけるかと 今日の記念日に嬉しいご報告！ 目にしていただきありがとうございます」と思いを記した。



18日には同じ85年デビューの松本典子、芳本美代子とのユニット「ID85」でディナーショーを開催。来月には大阪で3人のライブが開かれる。芳本は自身のYouTubeチャンネルで下見の様子からリハーサルの様子などを配信。また、網浜と松本は84年のミスセブンティーンコンテストでとともにグランプリを獲得した経歴を持つ。



ファンからは「ジャケット素敵すぎます」「ショートカットがお似合いでとっても可愛いです」「可愛いと美人の混ざる美しさ」「当時とあまり変わらないあみちゃん凄いなぁー」といった声が。ディナーショーにも「ほんとうに感動しました」「生あみちゃん、すごく綺麗でした」「最高の一日になりました」と参加者から喜びのコメントが届いていた。



網浜は68年生まれ、兵庫県出身。85年公開のシブがき隊が主演した「バローギャングBC」で映画デビューを果たした。TBS系ドラマ「夏・体験物語」(85年)やフジテレビ系ドラマ「愛という名のもとに」(92年)など数々の作品に出演。98年に結婚し、2人の息子の母になったことを機に育児に専念し、20年近く活動休止していたが、2025年に活動開始。次男は慶応大在学中に「ミスミスターSFCコンテスト2022」でグランプリを獲得している。



（よろず～ニュース編集部）