開催：2026.4.22 会場：クアーズ・フィールド 結果：[ロッキーズ] 0 - 1 [パドレス] MLBの試合が22日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとパドレスが対戦した。 ロッキーズの先発投手はジミー・ハーゲット、対するパドレスの先発投手はランディ・バスケスで試合は開始した。 6回表、4番 マニー・マチャド カウント3-2から押し出しの四球でパドレス得