犬を飼う上で避けては通れないのが、凄まじい量の「抜け毛」。 【写真】分身の術！ブラッシングすると増殖するこまちちゃん そんな日常の悩みをあっと驚く芸術作品に変えてしまった投稿が、Xで話題を呼んでいる。 話題となっているのは、6歳のコーギーの女の子、こまちちゃん。投稿された写真には、本物のこまちちゃんの隣に、彼女の抜け毛を固めて作られた「もう1匹のこまちちゃん」が並んでいる。そのクオリティ