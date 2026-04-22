犬を飼う上で避けては通れないのが、凄まじい量の「抜け毛」。



【写真】分身の術！ブラッシングすると増殖するこまちちゃん

そんな日常の悩みをあっと驚く芸術作品に変えてしまった投稿が、Xで話題を呼んでいる。



話題となっているのは、6歳のコーギーの女の子、こまちちゃん。投稿された写真には、本物のこまちちゃんの隣に、彼女の抜け毛を固めて作られた「もう1匹のこまちちゃん」が並んでいる。そのクオリティの高さにユーザーは驚き、絶賛の声が寄せられた。この抜け毛アートの制作秘話とコーギーとの暮らしについて、飼い主のこまち@彩さん（@komachiaya_）に詳しい話を聞いた。



――制作時間は？



彩：40分ほど。その間、こまちはずっと横になってモデルを務めてくれました。



――写真の抜け毛の量は凄まじいですが、これは1回のブラッシングで抜けたものですか？



彩： いえ、これは少しずつ溜めておいたものです。コーギーは換毛期になるとかなり抜けますが、一年中抜けていますね（笑）。ブラッシングは毎日欠かさず行い、換毛期には朝晩の2回実施しています。



――今回の作品の手ごたえは？



彩：実は全然納得していません！もっとコーギーらしく作りたかったのですが、長時間モデルをしてくれたこまちが可哀想だったので、今回は途中で妥協しました。ぜひまたリベンジしたいと思っています。



――40分もモデルしてくれる、こまちちゃんの性格は？



彩：とにかく「ママ命」の甘えん坊で、私のことをどこへでも追いかけてくるストーカーのような存在です（笑）。ブラッシングも、私がやるなら大人しくさせてくれるんですよ！



――最後に、愛犬の抜け毛に悩む全国の飼い主さんへ。



彩：犬の毛は抜けるもの！「今日はいっぱい抜けたね～」と明るく受け止めることが大切だと思います！



◇ ◇



投稿には「分身の術！」「猫でもできます」「本人（犬？）」は、自分の抜け毛に無関心なのが不思議。」「人間用の毛皮にしたい！」などの反響が寄せられた。ブラッシングを愛犬とのコミュニケーションやアートに昇華させた飼い主さん。抜け毛さえも愛おしいという深い愛が伝わる投稿だった。



（よろず～ニュース特約・米田ゆきほ）