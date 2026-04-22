オズモンド・ブラザーズのアラン・オズモンドさんが、40年にわたる多発性硬化症（MS）との闘病生活の末、20日にこの世を去った。76歳。1987年にその自己免疫疾患を診断されてからも、「前向き」に生きていたと遺族は発表しているが、死因については明かされていない。 【写真】在りし日のオズモンド・ブラザーズ 1958年、12歳の時に弟ウェイン、メリル、ジェイと共に「アンディ・ウィリアムス・ショー」に