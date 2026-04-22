おとといの三陸沖での地震を受けて北海道・三陸沖後発地震注意情報が発表されています。青森県では小中学校が授業を再開しました。おとといの地震で最大震度5強を観測した青森県ではきのう、88校が臨時休校しましたが、きょうから全ての学校で授業を再開しました。子どもたちは、後発地震注意情報でさらなる大規模地震へ警戒しながら登校しました。保護者「警報の音を聞くとそわそわして、心臓がきゅっとなる」一方で、地震の被害