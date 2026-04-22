22日朝、山口市で工務店の作業場が燃える火事がありました。火事があったのは、山口市折本の工務店の作業場です。22日午前8時40分ごろ110番通報がありました。消防車など9台が出動し消火活動にあたり出火からおよそ1時間半後に火は消し止めれられました。詳しい被害の状況は現在、警察や消防が確認しています。この火事によるけが人はいないとみられています。（近くに住む人は）「バン、バンとずっと鳴っていて、（家が）音で揺れ