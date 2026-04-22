痴漢や盗撮に対する防犯意識を高めてもらおうと、福岡市で22日朝、啓発活動が行われました。■警察官「痴漢・盗撮に気をつけてください。」JR吉塚駅で警察官らおよそ20人が、痴漢や盗撮の被害を防ぐため、防犯意識を高めてもらおうとチラシを配りながら注意を呼びかけました。福岡県警によりますと、痴漢や盗撮の多くが通勤・通学、帰宅時間帯に発生していて、ことし3月末までに痴漢の検挙件数は19件、盗撮は前の年の同じ時期から3