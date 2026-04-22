求人サイト「しゅふJOB」を運営する株式会社ビースタイルメディアはこのほど、「しゅふ川柳2026」の受賞作品17句を発表した。 【写真】「わかりみ」が深い！日々のあるある詰まった力作ぞろい 日々の生活で感じる課題や疑問、喜びを川柳という形で主婦・主夫らが発信する場として2023年にスタート。今回は、過去最多となる6769句(前年比1.5倍)の応募が集まり、最終審査を経て各部門賞を決定した。 受賞作は以