ミンソク（志尊淳）（C）日本テレビ 志尊淳が主演を務める日本テレビ系の日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』の第２話が４月19日に放送された。番組公式ハッシュタグは前週に続き、X（旧ツイッター）の世界トレンドおよび日本トレンドで１位を獲得。志尊淳演じる主人公・ミンソクと、仁村紗和、京本大我らが織りなす複雑な人間模様が大きな反響を呼んでいる。【写真】志尊淳が主演、ドラマ『10回切って倒れな