米国、カナダ、メキシコで開催されるサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）開幕まで、２か月を切った。３か国共催は史上初で、過去最多の４８チームが熱戦を繰り広げる。出場する国のサッカー事情、人々の思いを紹介する。［サッカーの惑星］開催国編＜３＞メキシコ首都メキシコ市から北東に約１００キロ、標高約２４００メートルに位置するイダルゴ州パチューカ。元日本代表の本田圭佑がプレーしたことでも知られる、メキシコ最古