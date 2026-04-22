日本マクドナルドは22日、過去に同店での勤務経験があるOB・OGを対象とした新たな勤務システムについて詳細を発表した。【画像】期間限定“2種”ナゲットソースこの4月から新システムのスポットワークプラットフォーム「カムバっ！クルー」を本格導入した。直近・過去を問わず卒店者（元マクドナルドクルー）が本システムに登録することにより、全国の同店舗にて、履歴書の提出や入店後研修などを必要とせず、最短で1日単位か