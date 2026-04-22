松田元太、UHA味覚糖ハードグミ「忍者めし」キービジュアル 松田元太（Travis Japan）が、UHA味覚糖のハードグミ「忍者めし」の新CMキャラクターに起用され、4月25日より全国で順次放映される新TVCM「忍者めし合唱団：忍者めしだけ篇」および「お好きですか？篇」に出演する。今回のCMでは、これまでのダンス中心のシリーズとは一転し、松田が現代忍者の合唱団に囲まれながら直立不動で佇むという、シュールな世界