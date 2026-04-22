

松田元太、UHA味覚糖ハードグミ「忍者めし」キービジュアル

松田元太（Travis Japan）が、UHA味覚糖のハードグミ「忍者めし」の新CMキャラクターに起用され、4月25日より全国で順次放映される新TVCM「忍者めし合唱団：忍者めしだけ篇」および「お好きですか？篇」に出演する。今回のCMでは、これまでのダンス中心のシリーズとは一転し、松田が現代忍者の合唱団に囲まれながら直立不動で佇むという、シュールな世界観を展開している。

【動画】公開された松田元太が出演する「忍者めし」新CM

UHA味覚糖株式会社は、現代忍者の小腹満たしをコンセプトとしたハードグミ「忍者めし」のCMキャラクターに、松田元太を起用したTVCM「忍者めし合唱団：忍者めしだけ篇」「忍者めし合唱団：お好きですか？篇」の2種類を４月25日より全国で放映開始する。なお、公式ブランドサイトは4月22日10時に公開。

今回の新CMでは、これまでのダンスシリーズとは異なり、松田元太が直立した状態で登場。合唱団に扮した現代忍者の中心に佇み、絶妙な間で合いの手を入れる構成となっている。シュールな松田元太の立ち位置、合いの手、表情に思わずクスッと笑ってしまうCMに仕上がっている。

CMストーリー 新TVCM「踊る忍者めし」篇

今回のCMも、松田元太が“現代忍者”として登場し、これまでのダンス中心のシリーズとは異なり、合唱団を舞台にした構成に。両CMともに、合唱団に扮した現代忍者に囲まれる中、直立したまま佇む姿で登場し、合いの手で印象的なフレーズを響かせる。

「忍者めしだけ」篇では、合唱団の歌に対して「そらそうだ」「何べんも言うな」とツッコミを入れる構成。絶妙な間で差し込まれる一言と、独特な表情が印象的。「お好きですか？」篇では、呼びかけに呼応するコール＆レスポンス型のスタイルで展開。「好きだ」と合いの手を入れるシーンでは、忍者めし好きを公表している松田ならではの、忍者めしへの愛を感じさせるような自信あふれる表情。絶妙な間で差し込まれる合いの手や、表情、声のイントネーション、現代忍者に囲まれながら一人だけ合いの手をいれる構図が見どころになっている。これまでのアクティブなシリーズとは異なるシュールな展開となっている。

撮影エピソード

今回の撮影では、袋の中から忍者めしをノールックで1粒つまむシーンに挑戦し、正確につまむためにテイクを重ねる場面もあった。一方で表情の演技では、「忍者めしだけ篇」では“控えめにツッコミを入れる表情”、「お好きですか？篇」では“愛情をかみしめるような表情”が求められたが、それぞれ一発で表現。撮影はスムーズに進行した。また、撮影の合間や本番でも実際に忍者めしを口にするシーンが多く、気づけば撮影中にかなりの量を食べていた様子も印象的だった。