【Game Pass 価格改定】 4月22日 発表 日本マイクロソフトは、有料サービス「Xbox Game Pass」の月額料金の値下げを4月22日に発表した。新しい料金は4月22日から適用される。 値下げ後の料金はGame Pass Ultimateが月額1,550円、PC Game Pssが1,300円。ただし、2026年以降に発売される「Call of Duty」シリーズ新作は発売初日にUltimate、PC Game Passに追加されなくなり、発売か