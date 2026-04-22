脚本家が共通朝ドラことNHK連続テレビ小説「風、薫る」で、主人公の1人である一ノ瀬りん（見上愛）の父親・信右衛門（北村一輝）はコレラに罹って他界した。りんともう1人の主人公・大家直美（上坂樹里）を看護婦に導く大山捨松（多部未華子）と信右衛門は出会えなかった。だが、捨松と信右衛門はくしき縁で結ばれている。【高堀冬彦／放送コラムニスト、ジャーナリスト】＊＊＊【写真を見る】朝ドラ視聴率ワースト1位のヒロイ