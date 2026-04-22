高尾颯斗×志田こはく 高尾颯斗（ONE N’ ONLY）と志田こはくが、MBSドラマフィル枠で放送中のドラマ「女の子が抱いちゃダメですか？」（木曜深夜１時29分〜）でダブル主演を務めている。ねじがなめた氏による同名漫画が原作。清楚系美女だけど抱きたい彼女の梶谷美月（志田こはく）が、エリート商社マンだけど抱かれたい彼の篠宮孝之（高尾颯斗）との出会いで互いの中に眠っていた本音を呼び起こすパワフルでキュ