ブラック パナソニックは4月22日（水）、1.0型のイメージセンサーを搭載したレンズ一体型カメラ「LUMIX DC-TX3」を発表した。発売は5月中旬を予定している。推定価格は12万9,000円前後。 2022年10月に発売された「TX2D」の後継となる高倍率ズームモデル。定評ある1.0型センサーと光学15倍レンズの組み合わせを継承しつつ、撮像素子の裏面照射型化による画質向上やインターフェースの刷