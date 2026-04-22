JR福知山線脱線事故からもうすぐ21年。事故で両足切断を余儀なくされた男性が母校の大学で講演しました。 【写真を見る】「亡くなられた方がクッション代わりに…私は生かされた」事故で両脚切断した男性が講演JR福知山線脱線事故からもうすぐ21年…同志社大が追悼礼拝 2005年4月のJR福知山線脱線事故で3人の学生が犠牲となった同志社大学では、毎年4月に追悼礼拝を行っています。 当時1両目に乗車していた林浩輝さん（40）は
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