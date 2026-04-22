ドジャースのフレディ・フリーマン内野手（36）が21日（日本時間22日）、チェルシー夫人とともにインスタグラムを更新。第4子となる長女の誕生を報告した。フリーマンは「ロンドンローズマリージョイフリーマン2026年4月19日」と記し、長女の名前を公表。ベッドで長女を抱く長男ら息子3人とともに家族6人の集合写真などを公開した。この投稿には4000件以上のお祝いなどのコメントが殺到。大谷翔平やE・ヘルナンデス