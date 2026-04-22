甘い物を食べるとリラックスできるため、つい食べ過ぎてしまうという人は多いでしょう。しかし、実は甘い物の食べ過ぎにより失われてしまう栄養素があることをご存知でしょうか。【要注意】「えっ…！」これが「糖尿病」になりやすい食べ物＆飲み物です（画像28枚）甘い物の過剰摂取により消費される栄養素や、それに伴う体への影響などについて、管理栄養士の松田加奈さんに聞きました。甘い物の過剰摂取でビタミンB1を大量