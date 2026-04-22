TBSの田村真子アナが、22日放送の同局系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）に出演。“新キャラ”爆誕が、SNS上で話題を呼んでいる。【写真】「従姉妹さん可愛すぎますね！」正月の思い出ショット披露の田村真子アナ直前に放送されている『THE TIME,』とのクロストークでは、川島明が「田村さんの新キャラも出ますよ！」と予告。その後、番組内で料理の魅力を伝える「キャッチコピー−1グランプリ」を開催することになっ