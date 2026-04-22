チェルシーを率いるリアム・ロシニアー監督が、選手たちのパフォーマンスに不満を爆発させた。21日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。プレミアリーグ第34節が21日に行われ、チェルシーはブライトンと対戦。3分にコーナーキックの流れからフェルディ・カドゥオールに先制点を許すと、56分にはジャック・ヒンシェルウッド、90＋1分にはダニー・ウェルベックに追加点を決められ、0−3で敗れた。この結果、チェルシーはリ