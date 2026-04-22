女性デュオ・Kiroroの金城綾乃が18日、自身のインスタグラムを更新。子どもに褒められたという写真を公開し、反響を呼んでいる。 【写真】スカートつまんでジョジョ立ち「ママには見えない」の声も 金城は「息子に『ジョジョ立ちじゃん！』となぜか褒められたショット」として、ワンピース姿の写真をアップ。スカートをつまんで、つま先立ちする様は確かに人気漫画「ジョジョの奇妙な冒険」を思わせる立