女性デュオ・Kiroroの金城綾乃が18日、自身のインスタグラムを更新。子どもに褒められたという写真を公開し、反響を呼んでいる。



【写真】スカートつまんでジョジョ立ち 「ママには見えない」の声も

金城は「息子に『ジョジョ立ちじゃん！』となぜか褒められたショット」として、ワンピース姿の写真をアップ。スカートをつまんで、つま先立ちする様は確かに人気漫画「ジョジョの奇妙な冒険」を思わせる立ち姿だ。



ファンからは「綾乃ちゃんめちゃオシャレ」「お子さんがいるママには見えないです」「息子さんたち、綾乃さんのこと凄く大好きで自慢のママなんだろうなって」「衣装もとても似合っていて素敵です」といったコメントが寄せられていた。



1995年結成のKiroroのピアノを担当する金城は77年生まれ、沖縄県出身。98年に「長い間」でメジャーデビュー。「未来へ」「Best Friend」などヒット曲を送り出す。2005年に玉城千春ともども結婚。13年にレストランプロデューサーの男性と離婚し、23年に石垣島出身のギタリスト・片山義美氏と再婚。ともに3人の子をもうけている。



（よろず～ニュース編集部）