タレントでグラビアアイドルの西田麻衣(37)が21日、自身のインスタグラムを更新。取得したゴールド免許証の画像を公開した。 【写真】公開された免許証画像に共感とエールが続々 「ソフトな運転により無事にゴールド免許です」とつづり、免許証の画像を投稿。昨今、免許証写真を披露するタレントも多いが、いずれも「宣材写真」と見間違うほどの写りの良さときれいな仕上がりが特徴的だ。 ところが、西