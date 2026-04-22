タレントでグラビアアイドルの西田麻衣(37)が21日、自身のインスタグラムを更新。取得したゴールド免許証の画像を公開した。



【写真】公開された免許証画像に共感とエールが続々

「ソフトな運転により無事にゴールド免許です」とつづり、免許証の画像を投稿。昨今、免許証写真を披露するタレントも多いが、いずれも「宣材写真」と見間違うほどの写りの良さときれいな仕上がりが特徴的だ。



ところが、西田は自身の顔写真に納得行かなかったらしく、「このての写真ってパッとしないのは私だけですか?何故こんなにプール上がりみたいな血色になるのでしょうか」と不満アリアリ。画像では、おでこ部分に光が当たって輝いているものの、顔全体はやや暗い印象。髪の毛も少し無造作に流れている。撮影時にしっかり整える時間がなかったようで、「試験場の皆様もう少し髪を整える時間を下さい」と訴えるように結んだ。



西田の嘆きにファンからは「え、もう終わり?ってなぐらいのスピードで撮られちゃいますよね」「麻衣さんに十分な時間をあげてください(笑)」「気持ち分かります」といった共感の声のほか、「いやいや、十分美人さんです!」「綺麗に写ってますよ」「麻衣ちゃんの可愛さはそのままでメチャクチャ良いと思います」などとエールが送られている。



「まいぷりん」の愛称を持つ西田は2024年、RIZAPのCMに出演。3カ月間で体重64.7キロから49.2キロへ15.5キロ減量、ウエストも94センチから67.5センチへ、体脂肪率も39.3％から26.6％に落とすなどダイエットに成功して話題となった。



（よろず～ニュース編集部）