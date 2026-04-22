歌手の桑田靖子が20日までに、自身のインスタグラムを更新。80年代に主演ドラマやアニメ主題歌が大ヒットしたアイドルの、髪もひげもシルバーのワイルドな姿でのバースデーライブでの近影2ショットをアップした。 【写真】誰だ？この超イケオジは！まじカッコよすぎるんだが 「竹本孝之さんのライブへお誕生日ライブおめでとうございます」と顔を寄せ合い、仲の良さそうな写真を公開。竹本とはデビュ&